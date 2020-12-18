Уже в эту субботу, 19 декабря, в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Это будет продолжение истории героя Руслана Ковтуна ― блогера из Прилук.

В новом выпуске ― продолжение невероятных приключений папы-блогера и его банды Русланиусов. 15 лет серой обыденности обычного прилуцкого менеджера по продажам окон кардинально изменил карантин: 36-летний отец четырех детей, оставшись без работы, открыл в себе талант блогера и величает себя звездой соцсетей. Жена устала от эйфории мужа, потому что полгода он с утра до ночи только тем и занимается, что снимает, а ей ни в чем не помогает.

Дети тоже фантазируют о беззаботном будущем блогеров, игнорируя учебу и просьбы матери о помощи, потому что заручились в этом поддержкой папы. Приструнить звездного отца взялся проект «Хата на тата». Прожив всего день по графику жены, блогер Русланиус из своего виртуального мира попал в реальную жизнь многодетного отца Руслана.

Он понял, какой истощенной от работы и одинокой из-за отсутствия помощи и внимания была его жена в такой большой семье. Непростым испытанием для звездного папы станут обязательные задания. Ведь теперь придется взяться за четверых детей, которые целыми днями только то и делают, что сидят в гаджетах. Сможет ли Руслан, который сам затянул детей в соцсети, вернуть их в реальность? Не пропустите уже завтра!

Video: Оторвался от ТикТока, но не может справиться с детьми: исправят ли папу-блогера в 8 выпуске «Хата на тата»-9? 19 ноября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 8 выпуска Хата на тата-9 станет Руслан Ковтун - блогер из Прилук

Больше по теме: Звездные папы, с которых хочется брать пример

Читайте нас также в Viber и Telegram