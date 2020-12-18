Уже цієї суботи, 19 грудня, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Це буде продовження історії героя Руслана Ковтуна ― блогера з Прилук.

У новому випуску ― продовження неймовірних пригод тата-блогера і його банди Русланіусів. 15 років сірої буденності звичайного прилуцького менеджера з продажу вікон кардинально змінив карантин: 36-річний батько чотирьох дітей, залишившись без роботи, відкрив у собі талант блогера і величає себе зіркою соцмереж. Дружина втомилася від ейфорії чоловіка, бо пів року він з ранку до ночі тільки тим і займається, що знімає, а їй ні в чому не допомагає.

Діти теж фантазують про безтурботне майбутнє блогерів, ігноруючи навчання і прохання матері про допомогу, тому що заручилися в цьому підтримкою тата. Приструнити зіркового батька взявся проєкт «Хата на тата». Проживши всього день за графіком дружини, блогер Русланіус зі свого віртуального світу потрапив у реальне життя багатодітного батька Руслана.

Він зрозумів, якою виснаженою від роботи і самотньою через відсутність допомоги та уваги була його дружина в такій великій сім’ї. Непростим випробуванням для зіркового татуся стануть обов’язкові завдання. Адже тепер доведеться взятися за чотирьох дітей, які цілими днями тільки те й роблять, що сидять у гаджетах. Чи зможе Руслан, який сам затягнув дітей у соцмережі, повернути їх у реальність? Не пропустіть уже завтра!

Video: Відірвався від тіктоку, але не може впоратися з дітьми: чи виправлять тата-блогера у 8 випуску «Хата на тата»-9? 19 грудняо 17:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 8 випуску Хата на тата-9 Руслан Ковтун - блогер з Прилук

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