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Справится ли папа-братан с воспитанием детей в одиночку в 5 выпуске «Хата на тата»-9?

20.11.2020

Уже в эту субботу, 21 ноября, в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск 9 сезона проекта «Хата на тата». Новым героем семейного реалити станет Марк Чайковский – «крутой пацан» из Черкасс.

Героем нового выпуска станет Марк Чайковский из города Черкассы. Молодой папа сам себя называет «крутым пацаном», своей семьей считает братву с района, а все жизненные вопросы решает «по-пацански». Нестандартное ремесло позволяет Марку выделяться из толпы и пользоваться авторитетом среди местного контингента: «Я не обычный пацан, я отвечаю за головы пацанов». Без папы, и правда, ни одна волосина не упадет с головы братвы, так как работает он барбером.  А в свободное от работы время рассекает по району в компании «пацанов». 

Дома папу ждут 6-летний сын Марк, 2-летний Николас и жена Виктория, которая сама тянет весь быт на хрупких плечах. В домашних делах и воспитании детей он не участвует принципиально, так как «не пацанское это дело!». В ответ на любую просьбу жены о помощи Марк и дома устраивает «разборки». Тем не менее, Виктория не теряет надежды перевоспитать безответственного папу: «Он ведь не пацан, он муж и отец!».  

Но удастся ли Марку завязать с уличной жизнью и осознать, что главная ценность — это семья, а не братва?

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Video: Справится ли папа-братан с воспитанием детей в одиночку в 5 выпуске «Хата на тата»-9?

21 ноября в 17:00 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск 9 сезона проекта Хата на тата. Героем 5 выпуска Хата на тата-9 станет Марк Чайковский – крутой пацан из Черкасс

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