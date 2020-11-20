Уже цієї суботи, 21 листопада, о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск 9 сезону проєкту «Хата на тата». Новим героєм сімейного реаліті стане Марк Чайковський ― «крутий пацан» з Черкас.

Героєм нового випуску стане Марк Чайковський з міста Черкаси. Молодий тато сам себе називає «крутим пацаном», своєю сім’єю вважає братву з району, а всі життєві питання вирішує «по-пацанськи». Нестандартне ремесло дає Маркові змогу виділятися з натовпу і мати авторитет серед місцевого контингенту: «Я не звичайний пацан, я відповідаю за голови пацанів». Без тата, й справді, жодна волосина не впаде з голови братви, бо працює він барбером. А у вільний від роботи час розсікає по району в компанії «пацанів».

Удома на тата чекають 6-річний син Марк, 2-річний Ніколас і дружина Вікторія, яка сама тягне весь побут на своїх тендітних плечах. У домашніх справах і вихованні дітей він не бере участі принципово, бо «не пацанська це справа!». У відповідь на будь-яке прохання дружини про допомогу Марк і вдома влаштовує «розбірки». Проте Вікторія не втрачає надії перевиховати безвідповідального тата: «Адже він не пацан, він чоловік і батько!»

Та чи вдасться Маркові зав’язати з вуличним життям і усвідомити, що головна цінність ― це сім’я, а не братва?

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Video: Чи впорається тато-братан з вихованням дітей самотужки в 5 випуску «Хата на тата»-9? 21 листопада о 17:00 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск 9 сезону проєкту Хата на тата. Героєм 5 випуску Хата на тата-9 Марк Чайковський ― крутий пацан з Черкас

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