Уже відомо, що на конкурс Євробачення-2021 від Кіпру поїде Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo». Читайте інформацію про учасницю Elena Tsagrinou і слухайте «El Diablo» просто зараз!

Фото: eurovision.tv

Євробачення 2021 – дивитись онлайн перший півфінал 18 травня 2021

Дивитись Євробачення 2021 – онлайн трансляція другого півфіналу

Гламурна, різнобічно обдарована Єлена Цагріну ― одна з найбільш відомих поп-зірок Греції та Кіпру. Афінська співачка прославилася своїм успіхом на «Greece Got Talent», перш ніж приєднатися до гурту OtherView в якості солістки, випустивши свій перший трек «What You Want» у 2014 році.

Після тривалої роботи в гурті Єлена почала сольну кар’єру, випустивши сингл з відповідною назвою «Pame Ap ‘Tin Arhi» («Підемо з самого початку»), написаний Дімітрісом Контопулосом і Нікосом Мораітісом. Незабаром пішли й інші хіти, а також рекордна кількість переглядів на YouTube і Spotify та прихильників у соціальних мережах.

Дівчина нещодавно знайшла час, щоб представити своє власне телешоу «K-POP Stars» на одному з провідних музичних каналів Греції.



Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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