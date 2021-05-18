Євробачення-2021: найкращі виступи Північної Македонії на конкурсі

Північна Македонія бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1998 року! Її найкращий результат — 7 місце в 2019 році. Але які ще виступи Північної Македонії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Tamara Todevska — «Proud» (2019, 7 місце)



Тамара Тодевська — північномакедонська співачка, молодша сестра іншої відомої північномакедонської співачки Тіяни Тодевської-Дапчевіч. На Євробаченні-2014 Тамара виступила як бек-вокалістка у своєї сестри Тіяни, представниці Республіки Македонії. А в 2019 Тамара взяла участь у конкурсі як сольна виконавиця і посіла в фіналі 7 місце, що стало рекордним результатом за всю історію виступів Північної Македонії.

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Kaliopi Bukle — «Црно і біло» (2012, 12 місце)



Каліопі — македонська художниця, вокальна перекладачка, композиторка й авторка пісень. На батьківщині її часто називають «Поп-Діва» або «Королева македонської поп-музики». Це досить відома співачка однієї з республік колишньої Югославії, хіти якої посідали верхні рядки хіт-парадів у 80-ті роки.

У Північній Македонії до Каліопі ставляться як до геніальної художниці світового рівня, яка має видатні вокальні здібності в рамках поп-музики, а у вільний час пише музику для кіно, театру і балету. На Євробаченні вона представляла свою країну в 2012 і 2016 роках.

У 2012 році в другому півфіналі Каліопі посіла 9 місце, отримавши 53 бали, а в фіналі набрала 71 бал і опинилася на 12 місці. Тоді це був кращий результат за всю історію участі Македонії в конкурсі пісні Євробачення. Він залишався таким до 2019 року, коли країна посіла 7 місце в фіналі з 305 балами.

Karolina Gočeva — «Мојот світло» (2007, 14 місце)



Кароліна Гочева — північномакедонська співачка, що здобула популярність далеко за межами своєї країни, передовсім завдяки двом участям у конкурсі пісні Євробачення — у 2002 і 2007 роках.

У 2002 році Кароліна посіла 19 місце на Євробаченні, а в 2007 році знову перемогла на нацвідборі «Скопје-Фест», отримавши право представити свою країну на конкурсі в Гельсінкі. Вона виконувала пісню «Мојот світло», сенс якої полягає в тому, що в її душі балканська музика єдина, вона не має ні релігій, ні кордонів. Кароліна успішно виступила в півфіналі конкурсу, посівши 9 місце з 97 балами, а в фіналі посіла 14 місце з 24-х з 73 балами, поліпшивши свій результат 2002 року.

Martin Vučić — «Make My Day» (2005, 17 місце)



Мартін Вучич — популярний македонський поп-виконавець. У 2005 році він представляв свою країну на Євробаченні в Києві. Пісня «Make my day» фінішувала сімнадцятою в фіналі. Наступного року на Євробаченні він став глашатаєм від Македонії (оголошував результати глядацького голосування).

Натепер Мартін Вучич записав три сольних альбоми. Нині проживає в Белграді, Сербія. Відомий також як член біг-бенду Македонського радіо і телебачення, а ще як музикант Македонської філармонії.

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Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ та UΛ: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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