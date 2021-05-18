Евровидение-2021: лучшие выступления Северной Македонии на конкурсе

Северная Македония принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1998 года! Лучший ее результат — 7 место в 2019 году. Но какие еще выступления Северной Македонии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Tamara Todevska – «Proud» (2019, 7 место)



Тамара Тодевска – северомакедонская певица, младшая сестра другой известной северомакедонской певицы — Тияны Тодевской-Дапчевич. На Евровидении-2014 Тамара выступила в качестве бэк-вокалистки у своей сестры Тияны, представительницы Республики Македонии. А в 2019 Тамара участвовала в конкурсе как сольная исполнительница и заняла в финале 7 место, что стало рекордным результатом за всю историю выступлений Северной Македонии на Евровидении.

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Kaliopi Bukle – «Црно и бело» (2012, 12 место)



Калиопи — македонская художница, вокальный переводчик, композитор и автор песен. На родине ее часто называют «Поп-Дива» или «Королева македонской поп-музыки». Это довольно известная певица одной из республик бывшей Югославии, хиты которой находились в верхних строчках хит-парадов в 80-х годах.

В Северной Македонии к Калиопи относятся как к гениальной художнице мирового уровня, которая обладает выдающимися вокальными способностями в рамках поп-музыки, а в свободное время пишет музыку для кино, театра и балета.

На Евровидении она представляла свою страну в 2012 и 2016 годах.

В 2012 году во втором полуфинале Евровидения Калиопи заняла 9 место, получив 53 балла. В финале она набрала 71 балл и оказалась на 12 месте. Тогда это был лучший результат Македонии за всю историю ее участия в конкурсе песни Евровидение. Он оставался таким до 2019 года, когда страна заняла 7 место в финале с 305 баллами.

Karolina Gočeva – «Мојот свет» (2007, 14 место)



Кароли́на Гочева — северомакедонская певица, получившая известность далеко за пределами своей страны, прежде всего благодаря двум участиям на конкурсе песни Евровидение — в 2002 и 2007 годах.

В 2002 году Каролина заняла 19 место на Евровидении, а в 2007-м вновь победила на нацотборе «Скопје-Фест», получив право представить свою страну на конкурсе в Хельсинки. Она исполняла песню «Мојот свет», смысл которой заключался в том, что в ее душе балканская музыка едина, она не имеет ни религий, ни границ. Каролина успешно выступила в полуфинале Евровидения-2007, заняв 9 место с 97 баллами, а в финале заняла 14 место из 24-х с 73 баллами, улучшив свой результат 2002 года.

Martin Vučić – «Make My Day» (2005, 17 место)

Мартин Вучич – популярный македонский поп-исполнитель. В 2005 году он представлял свою страну на Евровидении в Киеве. Песня «Make my day» финишировала семнадцатой в финале. В следующем году на Евровидении он стал глашатаем от Македонии (объявлял результаты зрительского голосования).

На данный момент Мартин Вучич записал три сольных альбома. В настоящее время проживает в Белграде, Сербия. Известен также как член биг-бенда Македонского радио и телевидения, а еще как музыкант Македонской филармонии.

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Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ:Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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