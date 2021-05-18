Євробачення-2021: як голосувати за учасників
Для того, щоб проголосувати за вподобаного учасника Євробачення 2021, необхідно надіслати SMS з його номером на спеціальний номер 7576, який оголосили у прямому ефірі. Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям. Не можна голосувати за учасника країни, в якій ви проживаєте, гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.
Євробачення 2021. Онлайн-трансляція першого півфіналу від 18.05.2021
Щоб проголосувати за учасника Євробачення-2021, необхідно відправити смс на номер 7576 з кодом учасника.
Номери для голосування за учасників Євробачення-2021:
- Литва – 01
- Словенія – 02
- Росія – 03
- Швеція – 04
- Австралія – 05
- Північна Македонія – 06
- Ірландія – 07
- Кіпр – 08
- Норвегія – 09
- Хорватія – 10
- Бельгія – 11
- Ізраїль – 12
- Румунія – 13
- Азербайджан – 14
- Україна – 15
- Мальта – 16
Вікно для голосування у фіналі буде відкрито протягом 40 хвилин відповідно після виступу останнього виконавця, про що буде повідомлено ведучими.
Кількість голосів з одного номера телефону не повинна перевищувати 20, при цьому саме ви обираєте, скільки саме голосів віддати тому чи іншому учаснику. Зауважте, що 20 голосів включають в себе всі можливі варіанти відправлення голосів: телефонні дзвінки, sms, госування за допомогою мобільних додатків.
Послуга лише для повнолітніх абонентів усіх національних операторів GSM. Вартість відправлення SMS на номер 7576 становить 5,31 грн з урахуванням ПДВ і ПФ.
Будь ласка, зверніть увагу, що, відповідно до правил, ваш голос не буде зарахований, якщо ви:
– відправляєте з одного номеру телефону понад 20 голосів;
– голосуєте до або після встановленого проміжку часу для голосування.
Фото: eurovision.tv