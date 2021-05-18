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Євробачення-2021: як голосувати за учасників

18.05.2021

Для того, щоб проголосувати за вподобаного учасника Євробачення 2021, необхідно надіслати SMS з його номером на спеціальний номер 7576, який оголосили у прямому ефірі. Глядач може віддати свій голос до 20 разів одному або кільком виконавцям. Не можна голосувати за учасника країни, в якій ви проживаєте, гроші з вашого рахунку спишуть, проте голос не зарахують.

Євробачення 2021. Онлайн-трансляція першого півфіналу від 18.05.2021

евровидение 2021

Щоб проголосувати за учасника Євробачення-2021, необхідно відправити смс на номер 7576 з кодом учасника.

Номери для голосування за учасників Євробачення-2021:

  1. Литва – 01
  2. Словенія – 02
  3. Росія – 03
  4. Швеція – 04
  5. Австралія – 05
  6. Північна Македонія – 06
  7. Ірландія – 07
  8. Кіпр – 08
  9. Норвегія – 09
  10. Хорватія – 10
  11. Бельгія – 11
  12. Ізраїль – 12
  13. Румунія – 13
  14. Азербайджан – 14
  15. Україна – 15
  16. Мальта – 16

Вікно для голосування у фіналі буде відкрито протягом 40 хвилин відповідно після виступу останнього виконавця, про що буде повідомлено ведучими.

Кількість голосів з одного номера телефону не повинна перевищувати 20, при цьому саме ви обираєте, скільки саме голосів віддати тому чи іншому учаснику. Зауважте, що 20 голосів включають в себе всі можливі варіанти відправлення голосів: телефонні дзвінки, sms, госування за допомогою мобільних додатків.

Послуга лише для повнолітніх абонентів усіх національних операторів GSM. Вартість відправлення SMS на номер 7576 становить 5,31 грн з урахуванням ПДВ і ПФ.

Будь ласка, зверніть увагу, що, відповідно до правил, ваш голос не буде зарахований, якщо ви:

– відправляєте з одного номеру телефону понад 20 голосів;

– голосуєте до або після встановленого проміжку часу для голосування.

Фото: eurovision.tv

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