Евровидение-2021: как голосовать за участников

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения 2021, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер 7576, который огласили в прямом эфире. Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021

Чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения-2021, необходимо отправить смс на номер 7576 с кодом участника.

Номера для голосования за участников Евровидения-2021:

Литва – 01 Словения – 02 Россия – 03 Швеция – 04 Австралия – 05 Северная Македония – 06 Ирландия – 07 Кипр – 08 Норвегия – 09 Хорватия – 10 Бельгия – 11 Израиль – 12 Румыния – 13 Азербайджан – 14 Украина – 15 Мальта – 16

Окно для голосования в финале будет открыто в течение 40 минут соответственно после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.

Услуга только для совершеннолетних абонентов всех национальных операторов GSM. Стоимость отправки SMS на номер 7576 составляет 5,31 грн с учетом НДС и ПФ.

Пожалуйста, обратите внимание, что, в соответствии с правилами, ваш голос не будет засчитан, если вы:

— отправляете с одного номера телефона более 20 голосов;

— голосуете до или после установленного промежутка времени для голосования.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.