Евровидение-2021: как голосовать за участников
Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения 2021, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер 7576, который огласили в прямом эфире. Зритель может отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.
Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021
Чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения-2021, необходимо отправить смс на номер 7576 с кодом участника.
Номера для голосования за участников Евровидения-2021:
- Литва – 01
- Словения – 02
- Россия – 03
- Швеция – 04
- Австралия – 05
- Северная Македония – 06
- Ирландия – 07
- Кипр – 08
- Норвегия – 09
- Хорватия – 10
- Бельгия – 11
- Израиль – 12
- Румыния – 13
- Азербайджан – 14
- Украина – 15
- Мальта – 16
Окно для голосования в финале будет открыто в течение 40 минут соответственно после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.
Услуга только для совершеннолетних абонентов всех национальных операторов GSM. Стоимость отправки SMS на номер 7576 составляет 5,31 грн с учетом НДС и ПФ.
Пожалуйста, обратите внимание, что, в соответствии с правилами, ваш голос не будет засчитан, если вы:
— отправляете с одного номера телефона более 20 голосов;
— голосуете до или после установленного промежутка времени для голосования.