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Евровидение-2021: как голосовать за участников

18.05.2021

Для того, чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения 2021, необходимо отправить SMS с его номером на специальный номер 7576, который огласили в прямом эфире. Зритель может  отдать свой голос до 20 раз одному или нескольким исполнителям. Нельзя голосовать за участника страны, в которой вы проживаете, деньги с вашего счета спишут, однако голос не засчитают.

Евровидение 2021. Онлайн-трансляция первого полуфинала от 18.05.2021

евровидение 2021

Чтобы проголосовать за понравившегося участника Евровидения-2021, необходимо отправить смс на номер 7576 с кодом участника.

Номера для голосования за участников Евровидения-2021:

  1. Литва – 01
  2. Словения – 02
  3. Россия – 03
  4. Швеция – 04
  5. Австралия – 05
  6. Северная Македония – 06
  7. Ирландия – 07
  8. Кипр – 08
  9. Норвегия – 09
  10. Хорватия – 10
  11. Бельгия – 11
  12. Израиль – 12
  13. Румыния – 13
  14. Азербайджан – 14
  15. Украина – 15
  16. Мальта – 16

Окно для голосования в финале будет открыто в течение 40 минут соответственно после выступления последнего исполнителя, о чем будет сообщено ведущими.

Услуга только для совершеннолетних абонентов всех национальных операторов GSM. Стоимость отправки SMS на номер 7576 составляет 5,31 грн с учетом НДС и ПФ.

Пожалуйста, обратите внимание, что, в соответствии с правилами, ваш голос не будет засчитан, если вы:

— отправляете с одного номера телефона более 20 голосов;

— голосуете до или после установленного промежутка времени для голосования.

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