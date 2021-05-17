Євробачення-2021: найкращі виступи Фінляндії на конкурсі

Фінляндія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1961 року! Найкращий результат Фінляндії насьогодні країні принесла вибухова рок-група «Lordi» з піснею «Hard Rock Hallelujah»! Але які ще виступи Фінляндії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Lordi – «Hard Rock Hallelujah» (2006, 1 місце)

Lordi – фінська англомовна хард-рок-група. Група знаменита тим, що виступає в масках і костюмах монстрів і виконує пісні на тему жахів і важкої музики. Lordi виграла конкурс пісні Євробачення в 2006 році. Вперше в історії Фінляндії, країну з багатими традиціями рок-музики, представляла рок-група. Однак обрання Lordi викликало скандал. Деякі громадські організації назвали групу «сатанинською» за її імідж і тексти.

Крім того, у Lordi виникли фінансові проблеми з доставкою дорогої апаратури і піротехніки в Грецію, де проходив конкурс. Завдяки допомозі спонсорів, ця проблема була вирішена. Lordi пройшла в півфінал конкурсу і виступила в фіналі. «Hard Rock Hallelujah» виграла глядацьке голосування, випередивши російського учасника Діму Білана. І з результатом 292 очка, рекордним за всю історію Євробачення аж до зміни системи суддівства в 2006 році, Lordi зайняла на конкурсі перше місце.

Перемога на конкурсі принесла групі більш широку популярність. Альбом The Arockalypse піднявся на перші рядки чартів у Фінляндії, Швеції та Греції. «Hard Rock Hallelujah» вийшла окремим синглом і на неї було знято дві версії відеокліпу.

У травні 2006 в Гельсінкі відбувся грандіозний сольний опен-ейр, який зібрав 90 000 чоловік. Це було наймасовішим публічним заходом, коли-небудь організованим в столиці північної країни. Продовжуючи низку вихвалянь, центральна площа Рованіємі була перейменована на честь Lordi.

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Softengine – «Something Better» (2014 року, 11 місце)

«Softengine» – фінська рок-група, яка представляла Фінляндію на конкурсі пісні Євробачення 2014 року, з піснею «Something Better». Вони хотіли повторити успіх Lordi, але не вийшло.

Виступ групи відбувся 8 травня 2014 року на другому півфіналі конкурсу. За результатами голосування, група пройшла до фіналу, який відбувся 10 травня. Фіни зайняли 11 місце, набравши при цьому 72 бали.

Hanna Helena Pakarinen – «Leave Me Alone» (2007, 17 місце)

Ханна Хелена Пакарінен народилася 17 квітня 1981 року в Лаппеенранта, Фінляндія. Фінська співачка представила країну на конкурсі Євробачення-2007 з піснею «Leave Me Alone».

Дівчина дуже швидко стала популярною в своїй країні. До 28 років Ханна є найбільш продаваною англомовною виконавицею в Фінляндії, вона збирає величезні концерти. І навіть після її золотих, платинових альбомів і незліченних синглів, вона продовжує своє музичне зростання: в своєму новому альбомі «Lovers», до якого увійшла її конкурсна пісня «Leave Me Alone», більшість пісень написана нею самою, а в 2009 році вийшов і новий альбом Ханни Love in a Million Shades.

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Paradise Oskar – «Da Da Dam» (2011, 21 місце)

10 травня в першому півфіналі Євробачення 2011, в якому брали участь 19 виконавців, Оскар став одним з десяти переможців і вийшов у фінал конкурсу. 14 травня в фіналі він виступав під першим номером. В результаті голосування набрав 57 балів і посів 21-е місце. Після фіналу Оскар отримав премію від журналістів – «Кришталеве серце».

На Євробаченні Оскар виступав з гітарою, яка дісталася йому у спадок від батька.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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