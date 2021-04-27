Учасник від Фінляндії Blind Channel уже вибрав свою пісню на Євробачення-2021. На міжнародному конкурсі гурт виступить з композицією «Dark Side». Читайте інформацію про учасника Blind Channel і слухайте пісню «Dark Side» просто зараз!

Гурт Blind Channel складається з: Джоела Хокки (вокал і гітара), Ніко Вільхельма (вокал), Йоонаса Порко (гітара), Оллі Матела (бас), Томмі Лаллі (ударні) та Алексі Каунісвесі (клавішні). Це дає гурту ідеальну кількість учасників на конкурсі Євробачення.

Відточивши свою майстерність на фінській андеграундній сцені, гурт вважає, що для нього, нарешті, настав час вивести свій бренд «жорсткого попу» на світову арену.

Як було продемонстровано під час національного відбору, ці рокери виступають з невгамовною енергією і безпрецедентними витівками.

Хоча цим хлопцям подобається піротехніка і гучний вокал, вони вибрали «Euphoria» Лорін в якості своєї улюбленої пісні на Євробаченні всіх часів, а не, наприклад, фінську «Hard Rock Hallelujah».

Слухайте пісню учасника від Фінляндії Blind Channel для Євробачення-2021 «Dark Side» просто зараз!



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