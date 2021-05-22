Участник от Финляндии Blind Channel уже выступил во втором полуфинале Евровидения-2021. На международном конкурсе группа представила композицию «Dark Side». Читайте информацию об участнике Blind Channel и слушайте песню «Dark Side» прямо сейчас!

Евровидение 2021 — смотреть онлайн 2 полуфинал на СТБ

Группа Blind Channel состоит из Джоэла Хокки (вокал и гитара), Нико Вильхельма (вокал), Йоонаса Порко (гитара), Олли Матела (бас), Томми Лалли (ударные) и Алекси Каунисвеси (клавишные). Это дает группе идеальное количество участников на конкурсе Евровидение.

Отточив свое мастерство на финской андеграундной сцене, группа считает, что для нее, наконец, настало время вывести свой бренд «жесткого попа» на мировую арену.

Как было продемонстрировано во время национального отбора, эти рокеры выступают с неуемной энергией и беспрецедентными выходками.

Хотя этим парням нравится пиротехника и громкий вокал, они выбрали «Euphoria» Лорин в качестве своей любимой песни на Евровидении всех времен, а не, например, финскую «Hard Rock Hallelujah».

Слушайте песню участника от Финляндии Blind Channel для Евровидения-2021 «Dark Side» прямо сейчас!



Трансляция финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 22 мая в 22:00, а также онлайн на сайте stb.ua. Комментатором будет Сергей Притула.

Больше по теме: Евровидение-2021: участник от Швейцарии Gjon’s Tears с песней «Tout l’Univers»

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ