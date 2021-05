Євробачення-2021: найкращі виступи Данії на конкурсі

Данія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1957 року! Кращі результати Данії на сьогоднішній день не злічити, адже країна перемагала в міжнародному конкурсі цілих 3 рази! Але які ще виступи Данії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Olsen Brothers – «Fly on the Wings of Love» (2000, 1 місце)

Olsen Brothers (Brødrene Olsen) – данський поп-рок-дует, який переміг на конкурсі Євробачення в 2000 році. До складу дуету входять брати Йорген і Нільс Ольсен. Після перемоги на щорічному національному фестивалі Dansk Melodi Grand Prix з піснею «Fly on the Wings of Love» дует посів перше місце і на конкурсі Євробачення. При цьому після перемоги тільки в Данії за один день було продано більше 100 тисяч копій даного синглу. У 2005 році брати посіли друге місце на фестивалі Dansk Melodi Grand Prix з піснею «Little Yellow Radio».

У 2005 році на конкурсі Congratulations, присвяченому 50-річному ювілею Євробачення, «Fly on the Wings of Love» зайняла 6-е місце серед кращих пісень за всю історію!

Emmelie Charlotte-Victoria de Forest – «Only Teardrops» (2013, 1 місце)

27-річна Еммілі в 2013 році взяла участь у фіналі відбіркового конкурсу «Dansk Melodi Grand Prix 2013», де і була обрана як представник своєї країни на Євробаченні-2013 Мальме, Швеція. Еммілі де Форест виконала пісню «Only Teardrops» ( «Тільки сльози») в півфіналі і вийшла у фінал, де перемогла, набравши 281 бал.

Basim Moujahid – «Cliche Love Song» (2014 року, 9 місце)

Аніс Басім Мужахід, більш відомий як Басім, народився 4 липня 1992 року в Марокко. Співак марокканського походження, який представляв Данію на Євробаченні-2014 за піснею «Cliche Love Song», зайняв 9 місце в загальній таблиці.

Jonas Flodager Rasmussen – «Higher Ground» (2018, 9 місце)

Народився в Віборгу і прожив в Ланго. Вивчав драматургію і музику в Орхуському університеті. Працює вчителем в Школі виконавської майстерності Виборга і в Орхуській школі театрального навчання. Расмуссен є лідером і вокалістом кавер-бенду Hair Metal Heröes. Грав ролі в мюзиклах «Вестсайдська історія», «Оренда», «Знедолені». 10 лютого 2018 го виграв національний відбір з піснею «Higher Ground». А після на Євробаченні-2018 він зайняв 9 місце.

