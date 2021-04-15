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Євробачення-2021: учасник від Данії Fyr & Flamme з піснею «Øve Os På Hinanden»

15.04.2021

На конкурс Євробачення-2021 від Данії поїде дует Fyr & Flamme з піснею «Øve Os På Hinanden». Читайте інформацію про учасників Fyr & Flamme і слухайте «Øve Os På Hinanden» просто зараз!

Фото – eurovision.tv

«Кумири підлітків, яких твої батьки можуть зрозуміти!» ― так описують себе Fyr & Flamme. Дует складається зі співака Джеспера Грота і автора та продюсера Лаурітса Еммануеля. Лаурітс живе в маленькому містечку в Ютландії зі своєю дружиною і двома дітьми, пише і продюсує пісні. А відомий комедійний актор Джеспер живе в Копенгагені, де він став популярним на телебаченні і в театрах.

Учасники дуету Fyr & Flamme відчули творчу іскру, коли виявили, що розділяють захоплення стилістикою пісень Євробачення кінця 70―80-х років ХХ ст. Уже популярний у себе на батьківщині гурт мав великі успіхи із синглами «Kamæleon» і «Menneskeforbruger».

Слухайте пісню «Øve Os På Hinanden» дуету Fyr & Flamme, який представить Данію на Євробаченні-2021.

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