Австрія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення давно — з 1957 року. Кращий результат на Євробаченні Австрії принесли Удо Юргенс і Кончіта Вурст, які стали переможцями. Але які ще виступи Австрії припали до смаку Європі? Дізнайтеся прямо зараз!

Conchita Wurst – «Rise like a phoenix» (2014 року, 1 місце)



У 2014 році Кончіта Вурст брала участь в конкурсі Євробачення. На думку Вурст, неважливо, як людина виглядає, яка у нього сексуальна орієнтація і звідки він родом, адже головне – яка у нього душа, що у нього всередині. Перемога настільки епатажної співачки на конкурсі викликала масу критичних зауважень з боку політичних діячів Польщі, Угорщини та Словаччини. Вони стверджували, що ця перемога пропагує «стирання» кордонів між чоловіком і жінкою.

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Udo Jürgens – «Merci, Cherie» (1966, 1 місце)



У 1964 році Удо Юргенс вперше представляв Австрію на конкурсі пісні Євробачення, на якому з піснею «Warum nur warum?» посів шосте місце. На наступному конкурсі піднявся на дві сходинки вище з піснею «Sag ihr, ich laß sie grüßen». Третя спроба Удо виявилася найуспішнішою, і він став переможцем Євробачення в 1966 році, виконавши пісню «Merci Chérie». Після чого співак з концертними турами об’їздив весь світ.

Cesár Sampson – «Nobody But You» (2018, 3 місце)

12 травня 2018 року Cesár Sampson виконав композицію «Nobody But You», авторами якої стали Борис Міланом і Себастьян Арман (вони раніше брали участь в створенні пісень для Болгарії). Cesár зайняв з нею 3 місце за сумою балів журі і глядачів, отримавши від журі найвищий бал.

Alf Poier – «Weil der Mensch zählt» (2003, 6 місце)



У 2003 році Альф Пойер поїхав на конкурс пісні Євробачення, що проходив в Латвії, з піснею «Weil der Mensch zählt». За словами самого Пойера, він хотів просто сказати все, що думає про Євробачення та європейську інтеграцію в цілому – і поставити символічний ляпас Європі. Заради цього він став поширювати провокаційні листівки, і латиські організатори навіть всерйоз занепокоїлися з приводу можливої ​​поведінки коміка на сцені. Цікаво, що його пісня під назвою «Weil der Mensch zählt» була названа гімном індивідуалізму і протестом проти колективізму, а сам Пойер присвячував цю пісню «тваринам, які живуть в бруді, створеному людиною». В результаті Альф зайняв 6-е місце, чого не вдавалося Австрії з 1989 року: його виступ дуже добре оцінили не тільки телеглядачі, але й глядачі в залі.

Nadine Beiler – «The Secret Is Love» (2011, 18 місце)

25 лютого 2011 Надін Бейлер перемогла в національному відборі Австрії на Євробачення з піснею «The Secret Is Love», який проходив на телеканалі ORF. Національний відбір складався з 2-х етапів. У фінал потрапили 10 конкурсантів, з яких в суперфіналі змагалися тільки 3. Переможця обирали глядачі шляхом телеголосування. На Євробаченні Надін виступала в 2-му півфіналі і зайнявши 7-е місце потрапила у фінал. У фіналі вона отримала 64 бали і зайняла 18 місце.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UА: Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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