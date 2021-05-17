Австрия принимает участие в международном конкурсе Евровидение давно — с 1957 года. Лучший результат на Евровидении Австрии принесли Удо Юргенс и Кончита Вурст, которые стали победителями. Но какие еще выступления Австрии пришлись по вкусу Европе? Узнайте прямо сейчас!

Conchita Wurst – «Rise like a phoenix» (2014, 1 место)



В 2014 году Кончита Вурст принимала участие в конкурсе Евровидение. По мнению Вурст, неважно, как человек выглядит, какая у него сексуальная ориентация и откуда он родом, ведь главное – какая у него душа, что у него внутри. Победа столь эпатажной певицы на конкурсе вызвала массу критических замечаний со стороны политических деятелей Польши, Венгрии и Словакии. Они утверждали, что эта победа пропагандирует «стирание» границ между мужчиной и женщиной.

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Udo Jürgens – «Merci, Cherie» (1966, 1 место)



В 1964 году Удо Юргенс впервые представлял Австрию на конкурсе песни Евровидение, на котором с песней «Warum nur warum?» занял шестое место. На следующем конкурсе поднялся на две ступени выше с песней «Sag ihr, ich laß sie grüßen». Третья попытка Удо оказалась самой успешной, и он стал победителем Евровидения в 1966 году, исполнив песню «Merci Chérie». После чего певец с концертными турами объездил весь мир.

Cesár Sampson – «Nobody But You» (2018, 3 место)



12 мая 2018 года Cesár Sampson исполнил композицию «Nobody But You», авторами которой стали Борис Миланов и Себастьян Арман (они ранее участвовали в создании песен для Болгарии). Cesár занял с ней 3 место по сумме баллов жюри и зрителей, получив от жюри самый высокий балл.

Alf Poier – «Weil der Mensch zählt» (2003, 6 место)

В 2003 году Альф Пойер поехал на конкурс песни Евровидение, проходивший в Латвии, с песней «Weil der Mensch zählt». По словам самого Пойера, он хотел просто сказать все, что думает о Евровидении и европейской интеграции в целом — и поставить символическую пощечину Европе. Ради этого он стал распространять провокационные листовки, и латышские организаторы даже всерьез забеспокоились по поводу возможного поведения комика на сцене. Интересно, что его песня под названием «Weil der Mensch zählt» была названа гимном индивидуализма и протестом против коллективизма, а сам Пойер посвящал эту песню «животным, живущим в грязи, созданной человеком». В итоге Альф занял 6-е место, чего не удавалось Австрии с 1989 года: его выступление очень хорошо оценили не только телезрители, но и зрители в зале.

Nadine Beiler – «The Secret Is Love» (2011, 18 место)

25 февраля 2011 Надин Бейлер победила в национальном отборе Австрии на Евровидение с песней «The Secret Is Love», который проходил на телеканале ORF. Национальный отбор состоял из 2-х этапов. В финал попали 10 конкурсантов, из которых в суперфинале соревновались только 3. Победителя выбирали зрители путем телеголосования. На Евровидении Надин выступала во 2-м полуфинале и заняв 7-е место попала в финал. В финале она получила 64 балла и заняла 18 место.

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UА: Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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