Євробачення-2021: найкращі виступи Португалії на конкурсі

Португалія бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1964 року. Найкращим результатом країни є 1 місце, яке вона посіла в 2017 році. Та які ще виступи Португалії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Salvador Sobral — «Amar Pelos Dois» (2017, 1 місце)

Сальвадор Собрал народився в 1989 році в Лісабоні, Португалія. Музика співака представлена переважно в жанрах альтернативний рок, соул і джаз.

Відомо, що Собрал від народження був серйозно хворий — у нього був діагностований порок серця. Тому артист не зміг узяти участь у Євробаченні-2017, що відбувалося в Україні, на загальних підставах. Він пропустив репетиції півфіналу і прибув до Києва до генерального прогону і старту півфіналу. На прес-конференціях і в разі незапланованих ситуацій його заміняла рідна сестра і авторка пісні «Amar pelos dois» — Луїза. Оргкомітет змінив правила заради тяжкохворого Собрала.

У своїй пісні Собрал співав про серце, яке, згідно з текстом, «усе витримає і зможе любити за двох». Звертаючись до газети «Público», він сказав, що «Amar pelos dois» має «гармонію і мелодію, які трохи нагадують американські пісенники і водночас босанову», додавши, що для нього «головне — передати емоції. Хоч би якими вони були». Наразі музикант продовжує свою творчу діяльність.

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Filipa Azevedo — «Há dias assim» (2010, 18 місце)



Філіпа Данієла Азеведу де Магальяес народилася в 1991 році в Гондомарі. Дівчина — португальська співачка, представниця Португалії на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2010 в Осло.

У 2010 році Філіпа взяла участь у Festival da Canção, португальському відборі на Євробачення, з піснею «Há dias assim». За результатами глядацького голосування вона посіла лише четверте місце, але журі віддало їй перше місце, завдяки чому Азеведу здобула перемогу і поїхала на міжнародний конкурс.

У першому півфіналі, який пройшов 25 травня, Філіпа набрала 89 балів (у т. ч. їй була дана одна максимальна оцінка — 12 балів) і посіла четверте місце. У фіналі вона набрала 43 бали і посіла лише 18 місце.

Flor-de-Lis — «Todas as ruas do amor» (2009, 15 місце)

Flor-de-Lis — це назва гурту, що перекладається як “квітка лілії”. Португальський акустичний фолк-гурт утворився в 2004 році в Лісабоні. До його складу належать Данієла Варела (вокал), Пауло Перейра (гітара), Хосе Камачо (гітара), Хорхе Маркес (португальська гітара), Анна Софія Кампо (акордеон) і Педро Маркес (барабани).

У 2009 році гурт взяв участь у Євробаченні з композицією «Todas as ruas do amor» (у перекладі — «Всі вулиці повні кохання») і фінішував п’ятнадцятим.

Vânia Fernandes — «Senhora do Mar» (2008, 13 місце)



Ваня Патрісія Феррейра Фернандеш народилася 25 вересня 1985 року в Фуншале, Португалія. Ваня — португальська співачка.

У 2008 році вона представила Португалію на Євробаченні в Белграді з піснею «Senhora do Mar», де посіла 13 місце. Зараз співачка не веде активної сольної кар’єри.

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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