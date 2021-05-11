9 травня український гурт Go_A провів першу репетицію на сцені міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2021. Як пройшла репетиція і чому сьогодні Go_A — фаворити пресцентру пісенного конкурсу, читайте просто зараз!

«Go_A відчекались на сцені! Це було дуже красиво і круто! Пресцентр просто шаленів від виступу! Обов’язково вболівайте, бо буде не просто гаряче, буде вогонь!» – пишуть конкурсанти на своїй сторінці в Instagram.

Всього лиш за кілька годин українському гурту вдалося потрапити в десятку фаворитів на перемогу в рейтингу Євробачення. А за результатами голосування у пресцентрі журналістів, що були присутні на першій репетиції, Go_A лідирують з великим відривом!

«Нарешті з’явилась хвилинка в нашому щільному графіку, щоб поділитись з вами світлинами з першої репетиції на Rotterdam Ahoy! Емоції неможливо передати словами! Попереду нас всіх чекає ще багато цікавого! Хочеться запам’ятати кожну мить цієї грандіозної події! Дякуємо кожному за вашу віру, підтримку та теплі слова!»

Нагадаємо, що представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15. Артисти виконають пісню «Шум».

Трансляція грандіозного пісенного конкурсу Євробачення-2021 традиційно відбудеться в ефірах телеканалів СТБ і UΛ:Перший 18, 20 і 22 травня о 22:00. Коментатором буде Сергій Притула.

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