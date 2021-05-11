9 мая украинская группа Go_A провела первую репетицию на сцене международного песенного конкурса Евровидение-2021. Как прошла репетиция и почему сегодня Go_A ― фавориты пресс-центра песенного конкурса, читайте прямо сейчас!

«Go_A отчекались на сцене! Это было очень красиво и круто! Пресс-центр просто неистовствовал от выступления! Обязательно болейте, потому что будет не просто жарко, будет огонь!» ― пишут конкурсанты на своей странице в Instagram.

Всего лишь за несколько часов украинской группе удалось попасть в десятку фаворитов на победу в рейтинге Евровидения. А по результатам голосования в пресс-центре журналистов, присутствовавших на первой репетиции, Go_A лидирует с большим отрывом!

«Наконец появилась минутка в нашем плотном графике, чтобы поделиться с вами фотографиями с первой репетиции на Rotterdam Ahoy! Эмоции невозможно передать словами! Впереди нас всех ждет еще много интересного! Хочется запомнить каждый миг этого грандиозного события! Спасибо каждому за вашу веру, поддержку и теплые слова!»

Напомним, что представитель Украины на песенном конкурсе Евровидение-2021 группа Go-A выступит в первом полуфинале под номером 15. Артисты исполнят песню «Шум».

Трансляция грандиозного песенного конкурса Евровидение-2021 традиционно состоится в эфирах телеканалов СТБ и UΛ :Перший 18, 20 и 22 мая в 22:00. Комментатором будет Сергей Притула.

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