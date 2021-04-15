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Євробачення-2021: учасниця від Кіпру Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo»

15.04.2021

Уже відомо, що на конкурс Євробачення-2021 від Кіпру поїде Elena Tsagrinou з піснею «El Diablo». Читайте інформацію про учасницю Elena Tsagrinou і слухайте «El Diablo» просто зараз!

Фото: eurovision.tv

Гламурна, різнобічно обдарована Єлена Цагріну ― одна з найбільш відомих поп-зірок Греції та Кіпру. Афінська співачка прославилася своїм успіхом на «Greece Got Talent», перш ніж приєднатися до гурту OtherView в якості солістки, випустивши свій перший трек «What You Want» у 2014 році.

Після тривалої роботи в гурті Єлена почала сольну кар’єру, випустивши сингл з відповідною назвою «Pame Ap ‘Tin Arhi» («Підемо з самого початку»), написаний Дімітрісом Контопулосом і Нікосом Мораітісом. Незабаром пішли й інші хіти, а також рекордна кількість переглядів на YouTube і Spotify та прихильників у соціальних мережах.

Дівчина нещодавно знайшла час, щоб представити своє власне телешоу «K-POP Stars» на одному з провідних музичних каналів Греції.

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