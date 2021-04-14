Уже відомо, що на конкурс Євробачення-2021 від Естонії поїде Uku Suviste з піснею «The Lucky One». Читайте інформацію про учасника Уку Сувісте і слухайте «The Lucky One» просто зараз!

Фото – eurovision.tv

Уку Сувісте народився в естонському місті Виру. Він співак, піаніст, композитор і музичний продюсер. Тяга до сцени тече у венах виконавця, оскільки його батько ― телепродюсер, а мати ― співачка з класичною освітою.

Нещодавно Уку у співпраці з Міністерством оборони Естонії випустив пісню з назвою «Võitmatu» («Непереможний»), присвячену всім естонським солдатам, які служили в Афганістані.

У 2018 році Уку взяв участь у «Голосі Росії», потрапивши в команду Ані Лорак і пробившись до півфіналу.

У 2019 Уку брав участь в Eesti Laul (національному відбірковому шоу Естонії на Євробачення), завоювавши друге місце з піснею «Pretty Little Liar». А в 2020 році повернувся, щоб виграти конкурс з «What Love Is».

Слухайте конкурсну пісню «The Lucky One» від Uku Suviste, з якою він виступить на Євробаченні-2021, просто зараз!



Більше на тему: Євробачення-2021: учасниця від Ірландії Lesley Roy з піснею «Maps»

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.