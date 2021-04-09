Співак та автор популярних пісень Юрій Каналош починає власну вокальну історію під псевдонімом Lue Bason (Лу Бейсон). Юнак став відомим та викликав небувалий ажіотаж у ЗМІ на найбільших музичних майданчиках країни — Національному відборі на Євробачення та шоу «Х-фактор»-10. А вже сьогодні, 9 квітня, артист сколихне країну новим треком — синглом «The Best».

Слухайте пісню «The Best» просто зараз!

«Цей реліз є найбільш хвилюючим моментом у моєму житті. Я хочу, щоб люди та мої майбутні друзі (шанувальники) бачили мене, розуміли мій світ через музику, тому що у ній я по-справжньому живий. І я знаю, що ця пісня ― про вас! Слова, які ви можете сказати будь-кому, кожен рядок, який може означати мільйон серйозних речей. Я хочу, щоб ти знайшов свій власний зв’язок із цією піснею. Я співаю цю пісню собі, своїй родині, друзям, незнайомцям та Богові. І надіюсь, ви зрозумієте її глибокий сенс».

За словами молодого співака, саме зараз, на карантині, йому хотілося донести до багатьох людей прості, але важливі істини. Про те, що будь-які проблеми не страшні, бо роблять нас сильнішими і витривалішими.

«Пісня “The Best” є своєрідною кнопкою “Пуск” для мене та моєї кар’єри. І знаєте, я мріяв про цей момент усе своє життя! Зараз, у самоізоляції, ми всі хочемо бути найкращими, але зазвичай це не зовсім так. Нам не вистачає сил, запалу, і з’являється багато різних проблем. Та саме ці проблеми роблять нас справжніми та сильними людьми, які можуть пройти через усе на світі! І пам’ятайте, навіть коли ми падаємо, завжди є можливість встати!».

Зараз хлопець повністю сконцентрований на власній музиці та незвичних звучаннях. А мова його першої пісні одразу натякає на те, що артист дивуватиме пісенними історіями не тільки українських слухачів.

«Я завжди боровся за якість і хотів довести, що українські артисти можуть робити музику, яка буде прийнята за кордоном. Усе своє життя я марив музичним світом і хотів писати неймовірні тексти, особливо англійською мовою. Тому я почав важко працювати. Я сказав собі, що ніхто не хоче слухати “погану англійську” і я повинен бути настільки хорошим, наскільки це можливо. Я вклав у цю пісню всього себе і дуже сподіваюся, що людям буде близьке те, що я роблю».

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