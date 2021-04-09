Скандальний учасник Нацвідбору на Євробачення змінив ім’я та випустив провокативний кліп
Співак та автор популярних пісень Юрій Каналош починає власну вокальну історію під псевдонімом Lue Bason (Лу Бейсон). Юнак став відомим та викликав небувалий ажіотаж у ЗМІ на найбільших музичних майданчиках країни — Національному відборі на Євробачення та шоу «Х-фактор»-10. А вже сьогодні, 9 квітня, артист сколихне країну новим треком — синглом «The Best».
Слухайте пісню «The Best» просто зараз!
«Цей реліз є найбільш хвилюючим моментом у моєму житті. Я хочу, щоб люди та мої майбутні друзі (шанувальники) бачили мене, розуміли мій світ через музику, тому що у ній я по-справжньому живий. І я знаю, що ця пісня ― про вас! Слова, які ви можете сказати будь-кому, кожен рядок, який може означати мільйон серйозних речей. Я хочу, щоб ти знайшов свій власний зв’язок із цією піснею. Я співаю цю пісню собі, своїй родині, друзям, незнайомцям та Богові. І надіюсь, ви зрозумієте її глибокий сенс».
За словами молодого співака, саме зараз, на карантині, йому хотілося донести до багатьох людей прості, але важливі істини. Про те, що будь-які проблеми не страшні, бо роблять нас сильнішими і витривалішими.
«Пісня “The Best” є своєрідною кнопкою “Пуск” для мене та моєї кар’єри. І знаєте, я мріяв про цей момент усе своє життя! Зараз, у самоізоляції, ми всі хочемо бути найкращими, але зазвичай це не зовсім так. Нам не вистачає сил, запалу, і з’являється багато різних проблем. Та саме ці проблеми роблять нас справжніми та сильними людьми, які можуть пройти через усе на світі! І пам’ятайте, навіть коли ми падаємо, завжди є можливість встати!».
Зараз хлопець повністю сконцентрований на власній музиці та незвичних звучаннях. А мова його першої пісні одразу натякає на те, що артист дивуватиме пісенними історіями не тільки українських слухачів.
«Я завжди боровся за якість і хотів довести, що українські артисти можуть робити музику, яка буде прийнята за кордоном. Усе своє життя я марив музичним світом і хотів писати неймовірні тексти, особливо англійською мовою. Тому я почав важко працювати. Я сказав собі, що ніхто не хоче слухати “погану англійську” і я повинен бути настільки хорошим, наскільки це можливо. Я вклав у цю пісню всього себе і дуже сподіваюся, що людям буде близьке те, що я роблю».
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