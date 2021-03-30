Офіційний кліп на пісню «ШУМ» набрав уже більше 2 мільйонів переглядів

Гурт Go_A кілька тижнів тому представив кліп і оновлену версію пісні «Шум», з якою виступить на Євробаченні в Роттердамі у травні цього року. Попередня пісня була довшою, ніж необхідно для формату цього конкурсу. І на сьогодні, 30 березня, офіційний кліп на пісню «ШУМ» набрав уже понад 2 мільйони переглядів!

«Привіт, друзі! Наше відео “ШУМ” зібрало вже 2 мільйони переглядів на офіційному каналі Євробачення! І це всього за два тижні! Щиро дякуємо вам за підтримку.

Продовжуємо сіяти українське по світу!», — тішаться учасники гурту Go_A.

Нагадуємо, що два півфінали конкурсу пройдуть у вівторок, 18 травня, і четвер, 20 травня, на Rotterdam Ahoy Arena. Гранд-фінал, до якого увійдуть 26 пісень, відбудеться у суботу, 22 травня.



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