Группа Go_A несколько недель назад представила клип и обновленную версию песни «Шум», с которой выступит на Евровидении в Роттердаме в мае этого года. Предыдущая песня была длиннее, чем необходимо для формата этого конкурса. И на сегодня, 30 марта, официальный клип на песню «ШУМ» набрал уже более 2 миллионов просмотров!

«Привет, друзья! Наше видео “ШУМ” набрало уже 2 миллиона просмотров на официальном канале Евровидения! И это всего за две недели! Искренне благодарны вам за поддержку. Продолжаем сеять украинское по миру», ― радуются участники группы Go_A.

Напоминаем, что два полуфинала конкурса пройдут во вторник, 18 мая, и четверг, 20 мая, на Rotterdam Ahoy Arena. Гранд-финал, в который войдут 26 песен, состоится в субботу, 22 мая.



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