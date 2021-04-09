Певец и автор популярных песен Юрий Каналош начинает собственную вокальную историю под псевдонимом Lue Bason (Лу Бейсон). Юноша стал известным и вызвал небывалый ажиотаж в СМИ на крупнейших музыкальных площадках страны ― Национальном отборе на Евровидение и шоу «Х-фактор»-10. Уже сегодня, 9 апреля, артист всколыхнет страну новым треком ― синглом «The Best».

Слушайте песню «The Best» прямо сейчас!

«Этот релиз является самым волнующим моментом в моей жизни. Я хочу, чтобы люди и мои будущие друзья (поклонники) видели меня, понимали мой мир через музыку, потому что в ней я по-настоящему живой. И я знаю, что эта песня о вас! Слова, которые вы можете сказать любому, каждая строка, которая может означать миллион серьезных вещей. Я хочу, чтобы ты нашел свою собственную связь с этой песней. Я пою эту песню себе, своей семье, друзьям, незнакомцам и Богу. И надеюсь, вы поймете ее глубокий смысл».

По словам молодого певца, именно сейчас, на карантине, ему захотелось донести до многих людей простые, но важные истины. О том, что любые проблемы не страшны, потому что делают нас сильнее и выносливее.

«Песня “The Best” является своеобразной кнопкой “Пуск” для меня и моей карьеры. И знаете, я мечтал об этом моменте всю свою жизнь! Сейчас, в самоизоляции, мы все хотим быть лучшими, но обычно это не совсем так. Нам не хватает сил, задора, и появляется много разных проблем. И именно эти проблемы делают нас настоящими и сильными людьми, которые могут пройти через все на свете! И помните, даже когда мы падаем, всегда есть возможность встать!».

Сейчас парень полностью сконцентрирован на собственной музыке и необычных звучаниях. А язык его первой песни сразу намекает на то, что артист будет удивлять песенными историями не только украинских слушателей.

«Я всегда боролся за качество и хотел доказать, что украинские артисты могут делать музыку, которая будет принята за рубежом. Всю свою жизнь я мечтал о музыкальном мире, и хотел писать невероятные тексты, особенно на английском языке. Поэтому я начал тяжело работать. Я сказал себе, что никто не хочет слушать «плохой английский” и я должен быть настолько хорошим, насколько это возможно. Я вложил в эту песню всего себя и очень надеюсь, что людям будет близко то, что я делаю».

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