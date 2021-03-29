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Білорусь не допустили до участі в Євробаченні-2021

29.03.2021

Білорусь не поїде на Євробачення-2021. Європейська спілка радіомовлення і телебачення (ЄСРТ)  повідомила, що пісні, які відправив на конкурс організатор відбору ― медіахолдинг Белтелерадіокомпанія, не відповідають критеріям і ставлять під сумнів неполітичний характер музичного змагання.

Білорусь збиралася відправити на Євробачення гурт «Галаси ЗМеста» з композицією «Я научу тебя». У своїх піснях гурт «Галаси ЗМеста» висміює лідерів і учасників протестів у Білорусі.

10 березня ЄСРТ відправила до Белтелерадіокомпанії вимогу змінити або представити нову пісню, яка відповідатиме правилам Євробачення. Белтелерадіокомпанія у відповідь відправила нову пісню того самого виконавця.

У п’ятницю ЄСРТ заявила, що ця пісня також порушує правила і може негативно вплинути на репутацію конкурсу.

Спочатку планувалося, що на Євробачення поїдуть переможці національного відбору 2020 року, гурт VAL. Однак учасники дуету дали кілька інтерв’ю з негативною оцінкою ситуації в країні, і в Белтелерадіокомпанії відмовилися висувати їх на Євробачення.

Нагадаємо, конкурс Євробачення має пройти в Роттердамі у травні 2021 року.

Більше на тему: Нідерланди визначили представника на Євробаченні-2021

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