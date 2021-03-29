Беларусь не допустили к участию в Евровидении-2021

Беларусь не поедет на Евровидение-2021. Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что песни, которые отправил на конкурс организатор отбора ― медиахолдинг Белтелерадиокомпания, не соответствуют критериям и ставят под сомнение неполитический характер музыкального соревнования.

Беларусь собиралась отправить на Евровидение группу «Галасы ЗМеста» с композицией «Я научу тебя». В своих песнях группа «Галасы ЗМеста» высмеивает лидеров и участников протестов в Беларуси.

10 марта ЕВС отправил в Белтелерадиокомпанию требование изменить или представить новую песню, соответствующую правилам Евровидения. Белтелерадиокомпания в ответ отправила новую песню того же исполнителя.

В пятницу ЕВС заявил, что эта песня также нарушает правила и может негативно повлиять на репутацию конкурса.

Изначально планировалось, что на Евровидение поедут победители национального отбора 2020 года, группа VAL. Однако участники дуэта дали несколько интервью с негативной оценкой ситуации в стране, и в Белтелерадиокомпании отказались выдвигать их на Евровидение.

Напомним, конкурс Евровидение должен пройти в Роттердаме в мае 2021 года.

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