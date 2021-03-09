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Little Big не поїде на Євробачення-2021

09.03.2021

Гурт Little Big, який мав представляти Росію на Євробаченні у 2020 році, відмовився брати участь у новому відборі на конкурс. Про це заявив лідер гурту Ілля Прусікін.

«По-перше, нашу пісню порівнювали б із нашою торішньою піснею для Євробачення «Uno», а не з учасниками конкурсу. А по-друге, в Росії дуже багато креативних і дуже крутих артистів, яких повинен почути весь світ».

Серед претендентів на участь у Євробаченні були співачка Маніжа Сангін (Manizha), гурти «2маші» і Therr Maitz. У глядацькому голосуванні перемогла Маніжа. Вона виступить на Євробаченні з піснею «Russian Woman».

Нагадаємо, що конкурс Євробачення пройде з 18 по 22 травня в Роттердамі. Його формат організатори визначать пізніше ― він залежатиме від ситуації з коронавірусом у Нідерландах.

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