Little Big не поедет на Евровидение-2021

Группа Little Big, которая должна была представить Россию на Евровидении в 2020 году, отказалась участвовать в новом отборе на конкурс. Об этом заявил лидер группы Илья Прусикин.

«Во-первых, нашу песню сравнивали бы с нашей прошлогодней песней для Евровидения «Uno», а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир».

Среди претендентов на участие в Евровидении были певица Манижа Сангин (Manizha), группы «2маши» и Therr Maitz. В зрительском голосовании победила Манижа. Она выступит на Евровидении с песней «Russian Woman».

Напомним, что конкурс Евровидение пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Его формат организаторы определят позднее — он будет зависеть от ситуации с коронавирусом в Нидерландах.

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