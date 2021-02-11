Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Потенційно найвдаліша пісня для Євробачення: Євген Філатов розповів, чому вибрав пісню «Шум»

11.02.2021

Журі визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Члени журі — Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін — із трьох запропонованих гуртом композицій одноголосно обрали «Шум». На відбір були представлені ще дві нові пісні— «Рано» і «Церковка». Євген Філатов уже прокоментував свій вибір. Подробиці — далі в матеріалі. 

Згідно з правилами відбору, представник України на Євробаченні-2021, гурт Go_A, мав подати щонайменше дві пісні для відбору журі до 29 січня.

«Разом із колегами ми обрали «Шум» як потенційно найвдалішу пісню для конкурсу Євробачення-2021. Хочу побажати гурту успіхів, витримки, розкриття потенціалу та достойно представити Україну на пісенному конкурсі». 

В основу композиції покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня «Шум» в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп.

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалили рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна. 

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал. 

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

Більше на тему: Євробачення-2021: букмекери представили попередній прогноз

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати