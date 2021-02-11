Журі визначило пісню, яку гурт Go_A представить на конкурсі Євробачення-2021 у Роттердамі. Члени журі — Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін — із трьох запропонованих гуртом композицій одноголосно обрали «Шум». На відбір були представлені ще дві нові пісні— «Рано» і «Церковка». Євген Філатов уже прокоментував свій вибір. Подробиці — далі в матеріалі.

Згідно з правилами відбору, представник України на Євробаченні-2021, гурт Go_A, мав подати щонайменше дві пісні для відбору журі до 29 січня.

«Разом із колегами ми обрали «Шум» як потенційно найвдалішу пісню для конкурсу Євробачення-2021. Хочу побажати гурту успіхів, витримки, розкриття потенціалу та достойно представити Україну на пісенному конкурсі».

В основу композиції покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня «Шум» в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп.

Нагадаємо, через поширення COVID-19 Євробачення-2020 скасували. Частина країн-учасниць ухвалили рішення, що їхні представники виступлять наступного року, серед них і Україна.

У Євробаченні-2021 візьме участь 41 країна. 18 травня стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

Відомо, що організатори Євробачення-2021 відмовилися від традиційного проведення конкурсу. Наразі залишаються три актуальні варіанти.

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