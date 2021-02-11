Жюри определило песню, которую группа Go_A представит на конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме. Члены жюри ― Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин ― из трех предложенных группой композиций единогласно выбрали «Шум». На отбор были представлены еще две новые песни ― «Рано» и «Церковка». Евгений Филатов уже прокомментировал свой выбор. Подробности ― далее в материале.

Согласно правилам отбора, представитель Украины на Евровидении-2021, группа Go_A, должна была подать не менее двух песен для отбора жюри до 29 января.

«Вместе с коллегами мы выбрали «Шум» как потенциально наиболее удачную песню для конкурса Евровидение-2021. Хочу пожелать группе успехов, выдержки, раскрытия потенциала и достойно представить Украину на песенном конкурсе».

В основу композиции положена одноименная обрядовая игра-веснянка. Песня «Шум» в интерпретации группы Go_A ― это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда. В начале марта будет представлена ​​конкурсная версию песни «Шум» и новый видеоклип.

Напомним, из-за распространения COVID-19 Евровидение-2020 отменили. Часть стран-участниц приняли решение, что их представители выступят в следующем году, в том числе и Украина.

В Евровидении-2021 примет участие 41 страна. 18 мая стартует первый полуфинал, 20 мая ― второй полуфинал, 22 мая ― финал.

Известно, что организаторы Евровидения-2021 отказались от традиционного проведения конкурса. На данный момент остаются три актуальных варианта.

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