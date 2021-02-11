Уже відомо, що переможець українського відбору на Євробачення — гурт Go_A — виступатиме на конкурсі з новою композицією: замість торішнього «Солов’я» буде пісня «Шум». Так вирішило журі, яке обирало з-поміж трьох нових творінь гурту. Тепер на початку березня Go_A представлять конкурсну версію пісні та новий відеокліп. Трек створений на основі однойменної гри-веснянки. Переможниця Євробачення-2016 та ексчленкиня журі Нацвідбору Джамала (Jamala) прокоментувала вибір пісні «Шум». Подробиці — далі в матеріалі.

«Я вибрала пісню «Шум», тому що мені здається, що вона звучить дуже сучасно і в ній є хукові моменти, які чіпляють. Також у ній дуже прикольний сенс, який можна розкрутити і додати справжньої перчинки. Тому я вболіваю за гурт Go_A і хочу, аби вони заспівали дуже круто, зробили номер і класно представили нашу країну. Бажаю вам тільки успіху!»

«Шум» в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. Загалом же члени журі — Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін — обирали з трьох пісень гурту: «Рано», «Церковка» та «Шум». Останню обрали одноголосно.

Нагадаємо, що минулого року гурт Go_A переміг на українському відборі на Євробачення з піснею «Соловей», але через пандемію коронавірусу конкурс у Роттердамі (Нідерланди) вирішили перенести. Тепер Євробачення пройде у травні 2021 року, а виконавці представлять на ньому свої нові пісні.

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