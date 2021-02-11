Уже известно, что победитель украинского отбора на Евровидение ― группа Go_A ― будет выступать на конкурсе с новой композицией: вместо прошлогоднего «Соловья» будет песня «Шум». Так решило жюри, которое выбирало из трех новых творений группы. Теперь в начале марта Go_A представят конкурсную версию песни и новый видеоклип. Трек создали на основе одноименной игры-веснянки. Победительница Евровидения-2016 и экс-член жюри Нацотбора Джамала (Jamala) прокомментировала выбор песни «Шум». Подробности ― далее в материале.

«Я выбрала песню «Шум», потому что мне кажется, что она звучит очень современно и в ней есть хуковые моменты, которые цепляют. Также в ней очень прикольный смысл, который можно раскрутить и добавить настоящей перчинки. Поэтому я болею за группу Go_A и хочу, чтобы они спели очень круто, сделали номер и классно представили нашу страну. Желаю вам только удачи!»

«Шум» в интерпретации группы Go_A ― это современное переосмысление архаичной игры с элементами древних магических обрядов. В общем же члены жюри ― Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин ― выбирали из трех песен группы: «Рано», «Церковка» и «Шум». Последнюю выбрали единогласно.

Напомним, что в прошлом году группа Go_A победила на украинском отборе на Евровидение с песней «Соловей», но из-за пандемии коронавируса конкурс в Роттердаме (Нидерланды) решили перенести. Теперь Евровидение пройдет в мае 2021 года, а исполнители представят на нем свои новые песни.

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