Гурт Go_A випустив новий трек «Шум»

Представник України на Євробаченні-2021 гурт Gо_A презентував нову пісню «Шум». Про що текст пісні? Читайте просто зараз!

«Закликати ШУМа — означає розбудити і закликати весну та прискорити пробудження всього живого після зими. У 2021 році давня традиція набуває іншого змісту. В період локдауну та в повному спорядженні — нагадуємо всім і собі про потребу людини бути в соціумі, відчувати себе частиною чогось більшого і не забувати радіти. Про інтеграцію архаїки в сьогодення — наша нова робота. Наша нова пісня — це маніфест у формі музичного бачення наших предків про світобудову. Символічно водимо «ШУМ» як потребу в об’єднанні заради спільної мети. Разом ми можемо все — пам’ятаймо про це та не забуваймо цінувати те, що маємо!».

Нагадаємо, минулого року Євробачення-2020 скасували через пандемію коронавірусу. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей». Національна суспільна телерадіокомпанія України та СТБ заявили, що у зв’язку зі скасуванням конкурсу артистам запропоновано залишатися представниками України у 2021 році. Тож Національного відбору цього року не буде. Проте згідно з правилами конкурсу Go_A мають написати нову пісню, з якою поїдуть на Євробачення-2021, що відбудеться в Роттердамі.



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