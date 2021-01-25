Группа Go_A выпустила новый трек «Шум»

Представитель Украины на Евровидении-2021 группа Gо_A презентовала новую песню под названием «Шум». О чем текст песни? Читайте прямо сейчас!

«Призвать ШУМа ― значит разбудить и призвать весну и ускорить пробуждение всего живого после зимы. В 2021 году древняя традиция приобретает другой смысл. В период локдауна и в полном снаряжении ― напоминаем всем и себе о потребности человека быть в социуме, чувствовать себя частью чего-то большего и не забывать радоваться. Об интеграции архаики в настоящее ― наша новая работа. Наша новая песня ― это манифест в форме музыкального видения наших предков о мироздании. Символично водим «ШУМ» как потребность в объединении ради общей цели. Вместе мы можем все ― не забывайте об этом и не забывайте ценить то, что имеем».

Напоминаем, в прошлом году Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей». Национальная общественная телерадиокомпания Украины и СТБ заявили, что в связи с отменой конкурса артистам предложено остаться представителями Украины в 2021 году. Поэтому Национального отбора в этом году не будет. Однако согласно правилам конкурса Go_A должны написать новую песню, с которой поедут на Евровидение-2021 в Роттердам.

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