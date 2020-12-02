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Учасник Євробачення випустив перший ЕР-альбом

02.12.2020

28 листопада GIO DARA випустив свій дебютний EP-альбом «Higher», над яким працював пів року. Альбом розкриває чотири історії з особистого життя артиста.

GIO DARA  – музикант, автор і композитор з грузинським корінням, який відомий своєю участю в шоу «Голос Країни» та Національному відборі на Євробачення 2020. Рік тому він випустив свій перший англомовний сингл «Feeling so Lost», із яким виступав на нацвідборі, а навесні цього року вийшла романтична пісня «Безмежно кохати».

Новий альбом «Higher» глибше познайомить слухачів із творчістю музиканта і його внутрішнім світом. Він написаний під час карантину і розкриває такі важливі аспекти життя автора, як пошуки себе, правильного шляху та справжнього кохання. У перекладі українською назва альбому означає «вище», це також назва однієї з пісень, яка входить у ЕР. Вона про злети й падіння, які неминуче трапляються на життєвому шляху кожної людини. Альбом складається з чотирьох пісень, кожна з яких відображає певні періоди та переживання в житті автора.

 «Цей альбом – повне відображення мене сьогодні, моїх думок та почуттів. Я довго працював над ним і щасливий, що нарешті можу поділитися новими піснями зі слухачами. У зв’язку з карантином було багато перепон на шляху до запису та випуску альбому, але саме завдяки цьому я знайшов нове звучання», ―  ділиться GIO DARA.                            

Альбом «Higher» доступний на всіх музичних платформах і на YouTube-каналі артиста.

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