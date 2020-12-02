Участник Евровидения выпустил первый ЕР-альбом

28 ноября GIO DARA выпустил свой дебютный EP-альбом «Higher», над которым работал полгода. Альбом раскрывает четыре истории из личной жизни артиста.

GIO DARA ― музыкант, автор и композитор с грузинскими корнями, который известен своим участием в шоу «Голос Страны» и Национальном отборе на Евровидение 2020. Год назад он выпустил свой первый англоязычный сингл «Feeling so Lost», с которым выступал на нацотборе, а весной этого года вышла романтическая песня «Безмежно кохати».

Новый альбом «Higher» позволит слушателю глубже познакомиться с творчеством музыканта и его внутренним миром. Он написан во время карантина и раскрывает такие важные аспекты жизни автора, как поиски себя, правильного пути и настоящей любви. В переводе на русский название альбома означает «выше», это также название одной из песен, которая входит в ЕР. Она о взлетах и падениях, которые неминуемо случаются на жизненном пути каждого человека. Альбом состоит из четырех песен, каждая из которых отображает определенные периоды и переживания в жизни автора.

«Этот альбом ― полное отражение меня сегодня, моих мыслей и чувств. Я долго работал над ним и счастлив, что наконец могу поделиться новыми песнями со слушателями. В связи с карантином было много препятствий на пути к записи и выпуску альбома, но именно благодаря этому я нашел новое звучание », ― делится GIO DARA.

Альбом «Higher» доступен на всех музыкальных платформах и на YouTube-канале артиста.



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