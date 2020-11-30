Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Дитяче Євробачення-2020: українець посів 7 місце

30.11.2020

У  Варшаві в неділю, 29 листопада, відбувся Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020. Переможницею стала юна французька співачка Валентіна. Україну представляв 14-річний Олександр Балабанов, який посів 7-е місце в конкурсі.

Крім записаних номерів учасників конкурсу глядачі побачили живі ввімкнення. Перемогла на Дитячому Євробаченні-2020 представниця Франції Валентіна, яка з піснею «J’imagine» набрала 200 голосів глядачів.

14-річний українець Олександр Балабанов виступив на конкурсі під номером 11 із піснею «Відкривай» і посів 7-е місце зі 106 балами від глядачів.

Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею «The Spirit оf Music». Пісенний конкурс Дитяче Євробачення вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 39 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.

Читайте нас також у Viber і Telegram.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати