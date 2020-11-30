Дитяче Євробачення-2020: українець посів 7 місце

У Варшаві в неділю, 29 листопада, відбувся Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020. Переможницею стала юна французька співачка Валентіна. Україну представляв 14-річний Олександр Балабанов, який посів 7-е місце в конкурсі.

Крім записаних номерів учасників конкурсу глядачі побачили живі ввімкнення. Перемогла на Дитячому Євробаченні-2020 представниця Франції Валентіна, яка з піснею «J’imagine» набрала 200 голосів глядачів.

14-річний українець Олександр Балабанов виступив на конкурсі під номером 11 із піснею «Відкривай» і посів 7-е місце зі 106 балами від глядачів.

Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею «The Spirit оf Music». Пісенний конкурс Дитяче Євробачення вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 39 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.



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