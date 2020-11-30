Детское Евровидение-2020: украинец занял 7 место

В Варшаве в воскресенье, 29 ноября, состоялся Детский песенный конкурс Евровидение-2020. Победительницей стала юная французская певица Валентина. Украину представлял 14-летний Александр Балабанов, который занял 7-е место в конкурсе.

Кроме записанных номеров участников конкурса зрители увидели живые включения.

Победила на Детском Евровидении-2020 представительница Франции Валентина, которая с песней «J’imagine» набрала 200 голосов зрителей.

14-летний украинец Александр Балабанов выступил на конкурсе под номером 11 с песней «Відкривай» и занял седьмое место со 106 баллами от зрителей.

В прошлом году Украину на Детском Евровидении представляла София Иванько с песней «The Spirit оf Music». Конкурс Детское Евровидение впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие 39 стран. Украина участвует в конкурсе с 2006 года.

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