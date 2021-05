Евровидение-2021: лучшие выступления Польши на конкурсе

Польша принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1994 года. Лучшим результатом страны является 2 место, занятое в 1994 году. Но какие еще выступления Польши удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Donatan & Cleo – «My Słowianie» (2014, 14 место)



Донатан и Клео — польский дуэт, который представлял свою страну на международном конкурсе Евровидение-2014 в Дании. Они исполнили композицию на польском языке «My Słowianie». Дуэт выступает в стиле хип-хоп и фолк. Но на европейском песенном конкурсе, к сожалению, занял всего 14 место.

Monika Kuszyńska – «In the Name of Love» (2015, 23 место)

Моника Кушиньская родилась в 1980 году в городе Лодзь. Она — польская певица и автор текстов, бывшая вокалистка группы Varius Manx. Представитель Польши на 60-м конкурсе песни Евровидение в Вене. Во втором полуфинале 21 мая Моника выступила под номером 17 с песней «In the Name of Love». Девушка в инвалидном кресле душевно исполнила лирическую песню про любовь. Тогда зал встретил ее теплыми овациями.

Michał Szpak – «Color of Your Life» (2016, 8 место)

Михал Шпак — польский певец и автор песен, который стал популярным после участия в польском X-Factor в 2011 году. В 2016 году представил Польшу на Евровидении с песней «Color of Your Life».

В 2015 году после победы на фестивале в Ополе певец изъявил желание принять участие в 61 конкурсе песни Евровидение. Он выпустил две потенциальные песни для Евровидения («Such Is Life» и «Color of Your Life»), позже вошедшие в его дебютный альбом, и спросил своих поклонников, с какой из них ему стоит принять участие в национальном отборе. Более 85% предпочли вторую, которая и была подана в заявке на телеканал TVP. 14 мая 2016 года состоялся финал конкурса. Жюри присудили Михалу 25 место, однако по результатам зрительского голосования он оказался на 3 месте. В итоге Михал Шпак занял 8 место в конкурсе Евровидение-2016.

Katarzyna Moś – «Flashlight» (2017, 22 место)

Катажина Мось, более известная как Кася Мось, родилась 3 марта 1987 года в Руда-Слёнска в семье Марка Мося, дирижера оркестра «Aukso». Закончила музыкальную школу имени Фредерика Шопена в Бытоме.

В 2017 году Катажина представляла Польшу на Евровидении в Киеве и в финале заняла 22 место.

