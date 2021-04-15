Уже известно, что на конкурс Евровидение-2021 от Кипра поедет Elena Tsagrinou с песней «El Diablo». Читайте информацию об участнице Elena Tsagrinou и слушайте «El Diablo» прямо сейчас!

Фото: eurovision.tv

Гламурная, разносторонне одаренная Елена Цагрину — одна из самых узнаваемых поп-звезд Греции и Кипра. Афинская певица прославилась своим успехом в «Greece Got Talent», прежде чем присоединиться к группе OtherView в качестве солистки, выпустив свой первый трек «What You Want» в 2014 году.

После продолжительной работы в группе Елена начала сольную карьеру, выпустив сингл с подходящим названием «Pame Ap ’Tin Arhi» («Пойдем с самого начала»), написанный Димитрисом Контопулосом и Никосом Мораитисом. Вскоре последовали и другие хиты, а также рекордное количество просмотров на YouTube и Spotify и поклонников в социальных сетях.

Девушка недавно нашла время, чтобы представить свое собственное телешоу «K-POP Stars» на одном из ведущих музыкальных каналов Греции.

Больше по теме: Евровидение-2021: организаторы представили новый логотип конкурса

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ