Хорватия определилась с участницей, которая будет представлять страну на песенном конкурсе Евровидение-2021. Ею стала молодая певица Albina. Девушка выступит с песней «Tick-Tock». Подробности — в материале!

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Певица из Сплита с юных лет мечтала выступать на сцене, ее талант к пению поддерживали и родные. Альбина с детства посещала музыкальную школу, где училась игре на фортепиано.

На песенном конкурсе Евровидение-2021, который состоится в мае в Роттердаме, девушка исполнит песню под названием «Tick-Tock». Albina призналась, что тщательно готовилась к выступлению и ей в этом помогала огромная команда. Певица надеется пойти по стопам своих поп-кумиров — Кристины Агилеры и Литтл Микс, представив на суд зрителей выступление всей своей жизни!

«Я думаю, что все будут петь мою песню, потому что она очень запоминающаяся. Я очень благодарна своей команде. Ребята оказали мне ​​большую поддержку», — призналась Albina.

Слушайте конкурсную песню «Tick-Tock», с которой Albina представит Хорватию на Евровидении-2021.

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