Ми з України: історія Юлії та Олега Гуляєвих дивитись онлайн випуск від 24.06.2022

Video: Юлія та Олег Гуляєви не кинули коней під обстрілами

Історія Юлії та Олега Гуляєвих, які врятували коней: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 24.06.2022 на сайті СТБ