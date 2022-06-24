Ми з України: історія Юлії та Олега Гуляєвих дивитись онлайн випуск від 24.06.2022

Video: Юлія та Олег Гуляєви не кинули коней під обстрілами
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Випуск від 24.06.2022 | 24.06.2022 | Ми з України
Подружжя Юлія та Олег Гуляєви у важку хвилину не кинули тих, за кого відповідають. Герої Все буде добре. Мі з України випуск від 24.06.2022 володіють кінним клубом у Бучанському районі. Незважаючи на небезпеку, вони залишилися разом із тваринами, яких не могли вивезти разом із собою. Весь персонал стайні робив усе, щоб урятувати тварин від російських обстрілів. Дивіться у проекті Все буде добре. Мі з України від 24.06.2022.
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