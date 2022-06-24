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Video: Юлия и Олег Гуляевы не бросили лошадей под обстрелами

История Юлии и Олега Гуляевых, которые спасли лошадей: смотреть онлайн выпуск рубрики "Ми з України" в программе Все Буде Добре 2022 от 24.06.2022 на сайте СТБ
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Ми з України: история Юлии и Олега Гуляевых смотреть онлайн выпуск от 24.06.2022
Все буде добре

Юлия и Олег Гуляевы не бросили лошадей под обстрелами

 Ми з України: история Юлии и Олега Гуляевых смотреть онлайн выпуск от 24.06.2022
Все буде добре

Все буде добре. Допомога психолога выпуск от 23.06.2022

 Ми з України: история Юлии и Олега Гуляевых смотреть онлайн выпуск от 24.06.2022
Все буде добре

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Выпуск от 24.06.2022 | 24.06.2022 | Ми з України

Супруги Юлия и Олег Гуляевы в трудную минуту не бросили тех, за кого отвечают. Герои Все буде добре. Ми з України выпуск от 24.06.2022 владеют конным клубом в Бучанском районе. Несмотря на опасность, они остались вместе с животными, которых не могли вывезти вместе с собой. Весь персонал конюшни делал все, чтобы спасти животных от российских обстрелов. Смотрите в проекте Все буде добре. Ми з України от 24.06.2022.

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Все буде добре! Ми з України смотреть все выпуски

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