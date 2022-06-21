Ми з України: історія Ніна Костюченко з Катюженки дивитись онлайн випуск від 21.06.2022

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Все буде добре

Video: Ніна Костюченко побувала у заручниках у кадирівців

Історія Ніни Костюченко з Катюжанки, яка була в полоні у кадирівців: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 21.06.2022 на сайті СТБ
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У програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 21.06.2022 мешканка Катюжанки Ніна Костюченко розповіла про те, як потрапила у заручники до кадировців. Вони знімали фейкові ролики про те, як українці нібито радіють своїм «визволителям». Як насправді вони домагаються, щоб заручники говорили? Дивіться у програмі Все буде добре. Ми з України випуск від 21.06.2022.

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