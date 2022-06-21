Ми з України: історія Ніна Костюченко з Катюженки дивитись онлайн випуск від 21.06.2022

Video: Ніна Костюченко побувала у заручниках у кадирівців

Історія Ніни Костюченко з Катюжанки, яка була в полоні у кадирівців: дивитись онлайн випуск рубрики "Ми з України" у програмі Все Буде Добре 2022 від 21.06.2022 на сайті СТБ