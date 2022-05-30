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Video: Вступна кампанія до вишів під час війни

Якою буде вступна кампанія у ВНЗ під час війни: дивитися онлайн випуск рубрики "Надійні поради" у програмі Все Буде Добре від 30.05.2022 на сайті СТБ
Порада 34 | 30.05.2022 | Надійні поради

Через війну в 2022 році ЗНО було скасовано. Замість цього абітурієнти, які мають намір вступити до вишу на бюджет, мають скласти мультипредметний комп’ютерний тест, який включатиме 60 запитань з трьох дисциплін: української мови, математики та історії України. В сюжеті Все буде добре. Надійні поради ви дізнаєтеся, як підготуватися до тесту, коли він проходитиме та які можливості для безкоштовного навчання є за кордоном.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: де шукати рідних та близьких, які зникли безвісти під час війни?

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