Через війну в 2022 році ЗНО було скасовано. Замість цього абітурієнти, які мають намір вступити до вишу на бюджет, мають скласти мультипредметний комп’ютерний тест, який включатиме 60 запитань з трьох дисциплін: української мови, математики та історії України. В сюжеті Все буде добре. Надійні поради ви дізнаєтеся, як підготуватися до тесту, коли він проходитиме та які можливості для безкоштовного навчання є за кордоном.

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Випуск Надійні поради: де шукати рідних та близьких, які зникли безвісти під час війни?