Надія Матвєєва у проєкті Все буде добре. Надійні поради розповість, де шукати рідних і близьких, які зникли безвісти під час війни.

Зараз понад 16 тисяч українців вважаються зниклими безвісти. Їхні родичі та близькі не можуть знайти собі місця та вірять, що їхній родич чи друг живий. Однак як діяти, щоб пришвидшити пошуки зниклих безвісти та дізнатися бодай якусь інформацію? Надія Матвєєва розповість докладну інструкцію з пошуку зниклих безвісти. Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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Випуск Надійні поради: як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях?