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Video: Як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях?

Як уникнути примусової мобілізації на тимчасово окупованій території: дивитись онлайн випуск рубрики "Надійні поради" у програмі Все Буде Добре від 23.05.2022
Порада 32 | 23.05.2022 | Надійні поради

Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради.

Російські окупанти активно проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях. Ворог примушує вступати в лави рашистської армії чоловіків від 16 до 55 років. А роблять окупанти це в людних місцях. Магазини, подвір’я, аптеки, АЗС… Як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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