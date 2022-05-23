Ви дивитеся онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради.

Російські окупанти активно проводять примусову мобілізацію на окупованих територіях. Ворог примушує вступати в лави рашистської армії чоловіків від 16 до 55 років. А роблять окупанти це в людних місцях. Магазини, подвір’я, аптеки, АЗС… Як уникнути примусової мобілізації на окупованих територіях? Дивіться онлайн проєкт Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

Усі випуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради дивитися всі випуски

Випуск Надійні поради: як вберегтись від інфекційних хвороб під час війни?