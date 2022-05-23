Вы смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради.

Российские оккупанты активно проводят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Враг заставляет вступать в ряды рашистской армии мужчин от 16 до 55 лет. А делают оккупанты это в людных местах. Магазины, дворы, аптеки, АЗС… Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как уберечься от инфекционных болезней во время войны?