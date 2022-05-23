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Video: Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях?

Как избежать принудительной мобилизации на временно оккупированной территории: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 23.05.2022 на сайте СТБ
Совет 32 | 23.05.2022 | Надійні поради

Вы смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради.

Российские оккупанты активно проводят принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. Враг заставляет вступать в ряды рашистской армии мужчин от 16 до 55 лет. А делают оккупанты это в людных местах. Магазины, дворы, аптеки, АЗС… Как избежать принудительной мобилизации на оккупированных территориях? Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на СТБ.

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