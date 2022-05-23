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В период войны наше здоровье и жизнь в опасности. Антисанитария, проблема с водой и едой могут стать причиной инфекционных заболеваний. Прямо сейчас Надежда Матвеева в проекте Все буде добре. Надійні поради расскажет, как уберечься от инфекционных заболеваний во время войны.

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Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников, обещающих от имени правительства денежную помощь?