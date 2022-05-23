Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Как уберечься от инфекционных болезней во время войны?

Как уберечься от инфицирования болезнями в военное время: смотреть онлайн выпуск рубрики "Надійні поради" в программе Все Буде Добре от 23.05.2022 на сайте СТБ
Совет 31 | 23.05.2022 | Надійні поради

Смотрите онлайн проект Все буде добре. Надійні поради на сайте СТБ!

В период войны наше здоровье и жизнь в опасности. Антисанитария, проблема с водой и едой могут стать причиной инфекционных заболеваний. Прямо сейчас Надежда Матвеева в проекте Все буде добре. Надійні поради расскажет, как уберечься от инфекционных заболеваний во время войны.

Все выпуски Все буде добре!

Все буде добре! Надійні поради смотреть все выпуски

Выпуск Надежные советы: как во время войны не стать жертвой интернет-мошенников, обещающих от имени правительства денежную помощь?

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить